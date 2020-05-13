В Приморье заявили о подготовке к летнему туристическому сезону

Власти Приморского края заявили о подготовке к летнему туристическому сезону и привлечению туристов с Дальнего Востока.

«В Приморье начинается кампания по привлечению молодых туристов из регионов Дальнего Востока. Как только эпидобстановка нормализуется, гостей приглашают познакомиться с уникальной природой края, попробовать морскую кухню и заняться такими видами активного отдыха, как сапсерфинг, клифф-дайвинг, скуба-дайвинг и снорклинг», ― приводит газета «Известия» сообщение пресс-службы регионального правительства.

Отмечается, что такое решение было принято, несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса в стране.

В краевом туристско-информационном центре пояснили, что в случае благоприятного развития эпидемиологической ситуации, а также ослабления или снятия ограничительных мер, приморским участникам рынка туристических услуг необходимо быть готовыми к приёму гостей.

Ранее гендиректор дирекции по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года», экономист Андрей Никитченко в беседе с РИА Новости Крым оценил перспективы туротрасли Крыма.