Зампред СПЧ прокомментировала ситуацию в семьях в условиях самоизоляции

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Заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора прокомментировала рост семейных проблем в условиях режима самоизоляции.
Зампред СПЧ прокомментировала ситуацию в семьях в условиях самоизоляции
  • globallookpress.com
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Об этом сообщает ФАН.

По её словам, россияне чаще ругаются с домашними из-за длительной самоизоляции, а услуги психологов пользуются повышенным спросом. 

«У нас очень много проблем, которые возникли в плане общения членов семьи из-за длительного нахождения в одном пространстве, на виду друг у друга. Тема роста насилия в семье выходит тоже на первый план. И конечно, многие психологические организации, в том числе и те, у кого есть возможность оказывать бесплатную психологическую помощь, сейчас востребованы», — отметила Киркора в онлайн-эфире медиагруппы «Патриот».

Замглавы СПЧ призвала россиян не стесняться обращаться за помощью к психологам, которые помогут найти средства коммуникации в сложный период пандемии.

Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с НСН назвал возможные причины нарушения режима самоизоляции.

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