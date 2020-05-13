В Госдуме оценили необходимость массового тестирования на коронавирус

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Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.
В Госдуме оценили необходимость массового тестирования на коронавирус
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает ФАН.

«Массовое тестирование нужно, чтобы выявлять больных на самых лёгких стадиях заболевания. Тогда мы сможем оказать им всю необходимую помощь, не нужно будет затрачивать объёмы реанимационной помощи, не нужно будет лечить в больницах. Будем отслеживать контакты, прерывая цепочку заражений», — подчеркнул специалист во время онлайн-пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

По словам Менделевича, производство тестов в России постоянно наращивается.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с газетой «Известия» заявил, что эффективное средство борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 может появиться в начале осени.

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