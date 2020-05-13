В Минпромторге рассказали о программе поддержки спроса на автомобили

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Новая программа поддержки спроса на автомобили «Доступная аренда» будет запущена в июне и позволит реализовать до 14 тыс. автомобилей.
В Минпромторге рассказали о программе поддержки спроса на автомобили
  • Reuters

«В июне будет запущена новая программа «Доступная аренда», предполагающая стимулирование развития услуг аренды автомобилей. Программа позволит дополнительно реализовать в 2020 году до 14 тыс. единиц техники, в том числе 12 тыс. легковых автомобилей и 2 тыс. единиц лёгкого коммерческого транспорта», — приводит ТАСС заявление пресс-службы Минпромторга.

В министерстве отметили, что объём финансирования программы составляет 2,5 млрд рублей.

В апреле шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев в беседе с Newinform оценил ситуацию на российском авторынке.

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