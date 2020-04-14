Автоэксперт прокомментировал рост цен на машины в России

Заместитель главного редактора «Автодора» Сергей Смирнов прокомментировал рост цен на машины в России.

«В первую очередь это рост курса доллара и евро, которые так или иначе сказываются на стоимости автомобилей», — цитирует эксперта Newinform.

По его словам, из-за пандемии коронавируса осложнилась ситуация с логистикой и где-то выросла стоимость перевозок.

Как отметил Смирнов, в Европе в последние месяцы продажи автомобилей фактически упали на 50—70%, и это закономерно. Падение идёт во всём мире, сказал он.

«Но я надеюсь, что в ближайшее время этот вирус всё-таки будет остановлен, мы его переживём, и производство не только в автомобильной отрасли будет налажено», — добавил эксперт.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил перспективы автомобильного рынка.