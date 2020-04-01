Эксперт оценил перспективы авторынка

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Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил перспективы автомобильного рынка.
Эксперт оценил перспективы авторынка
  • Reuters

В беседе с НСН он отметил, что сделать точный прогноз нельзя, но понятно, что это бизнес и многие дилеры будут вынуждены закрыться и обанкротиться.

«Допустим, через полгода, когда рынок начнёт восстанавливаться, выяснится, что в некоторых регионах какие-то дилеры исчезли в принципе. Без сомнения, появятся какие-то серые схемы, так как за покупкой автомобиля в другой регион не все поедут», — сказал Моржаретто.

По его словам, снижение продаж пойдёт с апреля, поскольку в марте все, кто хотел купить машину, пытались приобрести её по старой цене.

«Наверное, те, кто вложился в сервис, для них ситуация будет немного лучше. Тем, кто вложился в продажи автомобилей с пробегом, тоже немного проще», — считает эксперт.

Как добавил Моржаретто, совсем плохо может быть тем, кто делал ставку на продажи новых машин, а также региональным мотобрендовым дилерским центрам.

Ранее Моржаретто в беседе с Newinform рассказал, когда лучше продавать подержанную машину.

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