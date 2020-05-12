В МЧС рассказали о ситуации с паводками в Ярославской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.
«Ситуация стабилизировалась. На участках нет воды», — сказал собеседник.
Как указывает агентство, по данным пресс-службы правительства региона, уровень воды в Волге нормализовался и в районе Рыбинска составляет 88,47 м по Балтийской системе, в районе Ярославля — 86,03 м.
Ранее в Вельском районе Архангельской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с повышением уровня воды в реке Ваге.