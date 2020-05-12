В МЧС рассказали о ситуации с паводками в Ярославской области

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В ГУ МЧС России по Ярославской области заявили, что вода ушла со всех подтопленных территорий в регионе.
В МЧС рассказали о ситуации с паводками в Ярославской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.

«Ситуация стабилизировалась. На участках нет воды», — сказал собеседник.

Как указывает агентство, по данным пресс-службы правительства региона, уровень воды в Волге нормализовался и в районе Рыбинска составляет 88,47 м по Балтийской системе, в районе Ярославля — 86,03 м.

Ранее в Вельском районе Архангельской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с повышением уровня воды в реке Ваге.

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