В Вельском районе Архангельской области ввели режим ЧС из-за паводка

В Вельском районе Архангельской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с повышением уровня воды в реке Ваге.

Как передаёт Newinform, данное решение было принято 7 мая на срочном совещании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в районе проведут мероприятия, направленные на снижение последствий возможных подтоплений.

На данный момент на водных объектах проводится постоянный мониторинг уровня подъёма воды. Пик паводка прогнозируется на 8—9 мая.

Отмечается, что резкий подъём уровня воды в реках спровоцировали обильные дожди, которые смешались с таянием снега.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области обновили прогноз по весеннему паводку.