В Вельском районе Архангельской области ввели режим ЧС из-за паводка

Короткая ссылка
В Вельском районе Архангельской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с повышением уровня воды в реке Ваге.
В Вельском районе Архангельской области ввели режим ЧС из-за паводка
  • © ГУ МЧС России по Архангельской области

Как передаёт Newinform, данное решение было принято 7 мая на срочном совещании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в районе проведут мероприятия, направленные на снижение последствий возможных подтоплений. 

На данный момент на водных объектах проводится постоянный мониторинг уровня подъёма воды. Пик паводка прогнозируется на 8—9 мая.

Отмечается, что резкий подъём уровня воды в реках спровоцировали обильные дожди, которые смешались с таянием снега.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области обновили прогноз по весеннему паводку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить