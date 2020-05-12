Суд арестовал обвиняемую в избиении малолетнего сына в Ростове-на-Дону

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Суд арестовал женщину, обвиняемую в избиении малолетнего сына в Ростове-на-Дону.
Суд арестовал обвиняемую в избиении малолетнего сына в Ростове-на-Дону
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

Обвинение предъявлено Советским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ростовской области. Статья — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По версии следователей, 7 мая 23-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла своему полуторагодовалому сыну множественные удары. Ребёнок был госпитализирован.

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.

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