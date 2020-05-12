Суд постановил принудительно госпитализировать двух мужчин с COVID-19 в Нижнем Новгороде
- Reuters
Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Заседание прошло 8 мая. Двое мужчин отказались ложиться в больницу, соблюдать карантин и принимать необходимые препараты, тем самым создав опасность для других граждан.
Подсудимых направили на лечение в медучреждение в тот же день.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН оценил ситуацию с нарушителями режима самоизоляции в России.