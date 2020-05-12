В четырёх отделениях пермской больницы ввели карантин из-за COVID-19
- РИА Новости
«В терапевтическом, неврологическом, кардиологическом и ОРИТ отделениях 9 мая в связи с обнаружением одного случая заражения коронавирусной инфекцией введён карантин», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Медицинские работники и пациенты, которые контактировали с инфицированным, были переведены в обсервацию.
Ранее в Курганской области закрыли на карантин Центральную районную больницу Юргамышского района. Она приостановила работу из-за выявления коронавируса у одного из пациентов.