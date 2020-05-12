В Москве цифровой пропуск можно снова получить по смс

Получить цифровой пропуск для передвижения на транспорте по Москве снова стало возможным с помощью отправки смс на короткий номер 7377.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте мэра столицы.

«Получение новых цифровых пропусков с началом срока действия после 11 мая 2020 года... осуществляется... также путём отправки сообщения на специальный короткий номер 7377 — для граждан России при условии сообщения серии и номера паспорта гражданина России», — говорится в документе.

8 мая сообщалось, что в Москве 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по смс, так как это «не самый востребованный канал». Об этом сообщал глава Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.