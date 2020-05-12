В Москве цифровой пропуск можно снова получить по смс
- РИА Новости
Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте мэра столицы.
«Получение новых цифровых пропусков с началом срока действия после 11 мая 2020 года... осуществляется... также путём отправки сообщения на специальный короткий номер 7377 — для граждан России при условии сообщения серии и номера паспорта гражданина России», — говорится в документе.
8 мая сообщалось, что в Москве 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по смс, так как это «не самый востребованный канал». Об этом сообщал глава Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.