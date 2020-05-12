В Ижевске появится Центр по поддержке добровольчества
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
«Центр добровольчества в Удмуртии — это целое молодёжное пространство, открытое для волонтёрских объединений и сообществ. Там будет проходить обучение на координаторов волонтёрских движений по различным направлениям», — заявил глава республики Александр Бречалов.
Запланировано несколько направлений, в том числе социальное, спортивное и экологическое волонтёрство.
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