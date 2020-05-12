В Ижевске появится Центр по поддержке добровольчества

В ноябре в Ижевске откроется Центр по поддержке добровольчества. Его построят на грантовые средства всероссийского конкурса «Регион добрых дел» по нацпроекту «Образование».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Центр добровольчества в Удмуртии — это целое молодёжное пространство, открытое для волонтёрских объединений и сообществ. Там будет проходить обучение на координаторов волонтёрских движений по различным направлениям», — заявил глава республики Александр Бречалов.

Запланировано несколько направлений, в том числе социальное, спортивное и экологическое волонтёрство.

Ранее, как сообщал progorod43, в Кировской области рассказали о работе дружин здоровья во время пандемии коронавируса.