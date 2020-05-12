Инфекционист оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев прокомментировал динамику заболеваемости вирусом COVID-19 в России.
Инфекционист оценил ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Мы сейчас говорим, что пик будет вот-вот... По сути дела, пика здесь нет, есть только верхушка холма, и вроде бы, мы сейчас к ней приближаемся. Обнадеживающие показатели, в том числе количество выписавшихся из стационаров иногда даже превышает количество госпитализированных. Вот это хороший признак», — подчеркнул Малышев в беседе с НСН.

Ранее вирусолог Феликс Ершов в беседе с ФАН рассказал, что мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, чем женщины, из-за генетических отличий и особенностей психологии.

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