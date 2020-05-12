Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контактировал с Владимиром Путиным лично более месяца назад.
Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным
  • РИА Новости

«Больше месяца (назад. — RT)», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Песков сообщил, что болен коронавирусной инфекцией COVID-19.

По словам пресс-секретаря, он находится в больнице.

Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра России Михаила Мишустина, главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Кроме того, коронавирусной инфекцией заболели три депутата Госдумы.

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