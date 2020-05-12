В Башкирии намерены поставить на учёт все воинские памятники
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- РИА Новости
Об этом сообщает Mkset.ru.
Совместно с региональным управлением Росреестра управление по охране объектов культурного наследия поставит на кадастровый учёт памятники, являющиеся объектами недвижимости.
В настоящее время на территории республики находятся девять мест захоронения офицеров и солдат, умерших в госпиталях во время Великой Отечественной войны, четыре памятника монументально-художественных сооружений, которые являются памятниками культурного наследия, а также бюст дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева — объект культурного наследия федерального значения.
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