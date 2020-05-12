В Башкирии намерены поставить на учёт все воинские памятники

В 2020 году в Башкирии планируют обследовать воинские памятники и места захоронений.

Об этом сообщает Mkset.ru.

Совместно с региональным управлением Росреестра управление по охране объектов культурного наследия поставит на кадастровый учёт памятники, являющиеся объектами недвижимости.

В настоящее время на территории республики находятся девять мест захоронения офицеров и солдат, умерших в госпиталях во время Великой Отечественной войны, четыре памятника монументально-художественных сооружений, которые являются памятниками культурного наследия, а также бюст дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева — объект культурного наследия федерального значения.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Волгограде завершили реставрацию Мамаева кургана.