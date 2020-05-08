В Волгограде завершили реставрацию Мамаева кургана

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На Мамаевом кургане в Волгограде завершили реставрацию мемориального комплекса, которая велась поэтапно с 2014 года.
В Волгограде завершили реставрацию Мамаева кургана
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на сайт Госдумы.

Реконструкцию поддержал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в избирательный округ которого входит Волгоградская область.

Реставрацию скульптуры «Родина-мать зовёт!» не проводили с её открытия в 1967 году.

У подножия Мамаева кургана обустроили парк Победы. В будущем планируется завершить комплексную реконструкцию территории, включая музей-панораму «Сталинградская битва».

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре заявили о старте работ по созданию мемориала защитникам Пашковской переправы.

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