В Крыму составили 164 протокола о нарушении режима самоизоляции за сутки

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В Крыму составили 164 протокола в отношении нарушителей режима самоизоляции за сутки.
В Крыму составили 164 протокола о нарушении режима самоизоляции за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на заместителя начальника полиции республиканского управления МВД России Александра Смаглина.

В частности, составлено семь протоколов на родителей несовершеннолетних, находившихся на улице без причины.

«На горячую линию поступило 46 обращений, из них две жалобы на составленные протоколы. Нарушений в действиях сотрудников мы не видим», — добавил Смаглин.

Также стало известно, что в Самарской области выписали за сутки 83 протокола. Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональный оперативный штаб. Так, полицейские выявили 59 нарушителей, транспортная полиция выписала один протокол.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области составили более 7,7 тыс. протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции.

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