В Ростовской области составили более 7,7 тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции

Короткая ссылка
В Ростовской области составили более 7,7 тыс. протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции.
В Ростовской области составили более 7,7 тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

За сутки оформлен 131 протокол. За всё время суды оштрафовали 3,1 тыс. человек.

Штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей грозит тем, кто заболел коронавирусом и нарушил санитарно-противоэпидемический режим, штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей — тем, кто нарушил режим самоизоляции.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане составили 993 административных протокола за нарушение режима самоизоляции за сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить