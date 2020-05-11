В Ростовской области составили более 7,7 тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции

В Ростовской области составили более 7,7 тыс. протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

За сутки оформлен 131 протокол. За всё время суды оштрафовали 3,1 тыс. человек.

Штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей грозит тем, кто заболел коронавирусом и нарушил санитарно-противоэпидемический режим, штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей — тем, кто нарушил режим самоизоляции.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане составили 993 административных протокола за нарушение режима самоизоляции за сутки.