В Третьяковской галерее рассказали о сроках планируемого открытия

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Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что музей планирует открыться не ранее начала июля.
В Третьяковской галерее рассказали о сроках планируемого открытия
  • РИА Новости

«Мы планируем, что откроемся, предполагаю, не раньше начала июля. Судя по тому, как развивается ситуация, судя по тому, что нам сообщают зарубежные коллеги, которые постепенно начинают восстанавливать свою работу, нам предстоит ещё полтора-два месяца работы в таком режиме», — приводит агентство городских новостей «Москва» её слова.

По словам Трегуловой, необходима серьёзная подготовка к предстоящему открытию.

«Мы должны понимать, что, когда музеи откроются, они будут работать в совсем ином режиме. Мы должны в первую очередь заботиться о безопасности своих посетителей, необходимо будет соблюдать все меры социального дистанцирования», — отметила она.

По словам директора, продажи билетов в основном переместятся в онлайн, будет работать меньшее количество касс.

Ранее в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что в регионе с 12 мая разрешается работа музеев.

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