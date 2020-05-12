Путин встретился с Сечиным

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин встретился с исполнительным директором компании «Роснефть» Игорем Сечиным.
Путин встретился с Сечиным
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сечин рассказал, что «Роснефть» в текущем году планирует сократить объём инвестиционной программы на 21%, или 200 млрд рублей, примерно до 750 млрд рублей.

Путин, в свою очередь, заявил о необходимости сохранить всю цепочку подрядчиков и субподрядчиков «Роснефти».

По словам Сечина, «Роснефть» просит смягчения банковской политики в части кредитования, чтобы поддержать инвестиционные программы.

Также он рассказал Путину о проекте «Восток Ойл» на Таймыре, где было начато поисково-разведочное бурение. Кроме того, Сечин отметил, что первый танкер Aframax на газомоторном топливе спущен на воду на верфи «Звезда».

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН прокомментировал колебания цен на нефть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить