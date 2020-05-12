Путин встретился с Сечиным
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Сечин рассказал, что «Роснефть» в текущем году планирует сократить объём инвестиционной программы на 21%, или 200 млрд рублей, примерно до 750 млрд рублей.
Путин, в свою очередь, заявил о необходимости сохранить всю цепочку подрядчиков и субподрядчиков «Роснефти».
По словам Сечина, «Роснефть» просит смягчения банковской политики в части кредитования, чтобы поддержать инвестиционные программы.
Также он рассказал Путину о проекте «Восток Ойл» на Таймыре, где было начато поисково-разведочное бурение. Кроме того, Сечин отметил, что первый танкер Aframax на газомоторном топливе спущен на воду на верфи «Звезда».
Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН прокомментировал колебания цен на нефть.