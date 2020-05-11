Эксперт прокомментировал колебания цен на нефть

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал колебания цен на нефть.

«Колебания цен на нефть будут продолжаться до тех пор, пока не восстановится спрос и не будет распродан излишек запасов, накопленных за последние два с половиной месяца», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, распродажа излишков запасов — более важная задача, чем восстановление спроса.

Кроме того, отметил Фролов, если вдруг снимут все ограничения, спрос начнёт расти и достигнет показателей января 2020 года, то это не будет означать, что странам больше не нужно ограничивать добычу.

Как прогнозирует эксперт, при самом позитивном сценарии не стоит ожидать раньше середины осени стабильного роста цен до приемлемого для отрасли уровня.

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.