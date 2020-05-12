В Оренбургской области с начала мая выявили 49 нарушений пожарной безопасности

ГУ МЧС по Оренбургской области выявило 49 нарушений пожарной безопасности с начала мая 2020 года.

Как сообщает RIA56 со ссылкой на данные ведомства, за 12 дней сотрудники управления провели 50 рейдов, по результатам которых 54 человека и трёх должностных лиц привлекли к административной ответственности за несоблюдение правил сжигания сухой растительности.

В региональном ГУ МЧС отметили, что рейды будут продолжены в рамках надзорно-профилактической операции «Лето».

Сотрудники управления будут ежедневно проводить осмотры территории населённых пунктов, садоводческих некоммерческих объединений, а также лесных массивов.

Ранее, как сообщало интернет-издание «Янтарный край», Балтфлот рассказал о подготовке к пожароопасному сезону.