Балтфлот рассказал о подготовке к пожароопасному сезону

В армейском корпусе Балтийского флота прошли проверки на предмет полной обеспеченности и исправности автоматических систем пожаротушения и оповещения в преддверии пожароопасного сезона.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

С военнослужащими на постоянной основе организуют плановые занятия по профилактике возгораний и практические тренировки по локализации и тушению пожаров.

Также отработано взаимодействие по тушению пожаров с региональными подразделениями МЧС.

Ранее ФАН сообщало, что спасатели провели противопожарный рейд с помощью беспилотников в Новоусманском районе Воронежской области.