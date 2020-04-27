Балтфлот рассказал о подготовке к пожароопасному сезону
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
С военнослужащими на постоянной основе организуют плановые занятия по профилактике возгораний и практические тренировки по локализации и тушению пожаров.
Также отработано взаимодействие по тушению пожаров с региональными подразделениями МЧС.
Ранее ФАН сообщало, что спасатели провели противопожарный рейд с помощью беспилотников в Новоусманском районе Воронежской области.