Балтфлот рассказал о подготовке к пожароопасному сезону

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В армейском корпусе Балтийского флота прошли проверки на предмет полной обеспеченности и исправности автоматических систем пожаротушения и оповещения в преддверии пожароопасного сезона.
Балтфлот рассказал о подготовке к пожароопасному сезону
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

С военнослужащими на постоянной основе организуют плановые занятия по профилактике возгораний и практические тренировки по локализации и тушению пожаров.

Также отработано взаимодействие по тушению пожаров с региональными подразделениями МЧС.

Ранее ФАН сообщало, что спасатели провели противопожарный рейд с помощью беспилотников в Новоусманском районе Воронежской области.

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