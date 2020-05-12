Генпрокуратура взяла на контроль проверку пожара в больнице Петербурга

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Генеральная прокуратура России взяла на контроль проверку в связи с пожаром в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где, по предварительным данным, погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Генпрокуратура взяла на контроль проверку пожара в больнице Петербурга
  • РИА Новости

«Генпрокуратура России взяла на контроль организованную прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с пожаром, произошедшим в одной из больниц города», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Сообщалось, что возгорание могло возникнуть из-за неисправности электрооборудования

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