Генпрокуратура взяла на контроль проверку пожара в больнице Петербурга
- РИА Новости
«Генпрокуратура России взяла на контроль организованную прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с пожаром, произошедшим в одной из больниц города», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Сообщалось, что возгорание могло возникнуть из-за неисправности электрооборудования.