Названа предварительная причина пожара в больнице в Петербурге

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Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где в реанимационном отделении погибли пять человек, по предварительным данным, мог возникнуть из-за неисправности электрооборудования.
Названа предварительная причина пожара в больнице в Петербурге
  • РИА Новости

«Предварительная причина — неисправность электрооборудования. Короткое замыкание», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, замыкание могло произойти в аппарате ИВЛ.

В больнице Святого Георгия в Выборгском районе Санкт-Петербурга, где произошёл пожар, лечили больных коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в результате пожара из больницы были эвакуированы около 150 человек.

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