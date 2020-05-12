Названа предварительная причина пожара в больнице в Петербурге

Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где в реанимационном отделении погибли пять человек, по предварительным данным, мог возникнуть из-за неисправности электрооборудования.

РИА Новости

«Предварительная причина — неисправность электрооборудования. Короткое замыкание», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, замыкание могло произойти в аппарате ИВЛ. В больнице Святого Георгия в Выборгском районе Санкт-Петербурга, где произошёл пожар, лечили больных коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что в результате пожара из больницы были эвакуированы около 150 человек.