Мост в КНР через Амур будет введён в эксплуатацию после снятия ограничений

Первый автомобильный мост между Россией и Китаем будет введён в эксплуатацию после снятия ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

«Фактический ввод мостового перехода будет осуществлен только после снятия всех ограничений», — цитирует ТАСС пресс-службу Минвостокразвития России.

В пресс-службе также отметили, что если бы не пандемия, то мост начал бы работу сразу после выдачи разрешения.

В ноябре 2019 года президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал завершение строительства моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.