Эксперт прокомментировал завершение строительства моста из России в Китай

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Президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал завершение строительства моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.
Эксперт прокомментировал завершение строительства моста из России в Китай
  • © Дмитрий Тупиков
  • РИА Новости

«До сегодняшнего дня граждане России и Китая в этом районе вынуждены были пересекать Амур для взаимных контактов на понтонах — это устаревший и крайне неудобный способ переправы», — заявил эксперт.

По его словам, появление современного моста качественно изменит уровень двусторонних контактов. Как отметил Санакоев, мост несёт серьёзные перспективы.

«После открытия переправы представители бизнеса России и Китая заново пересчитают логистику взаимной торговли и поставок — новые условия создают предпосылки для расширения торговли, развития уже существующих и основания новых проектов», — сказал эксперт.

Он также добавил, что мост расширяет возможности и для туристических обменов.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что вскоре состоится торжественное открытие газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ будет поставляться в КНР.

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