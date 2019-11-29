Эксперт прокомментировал завершение строительства моста из России в Китай
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- РИА Новости
«До сегодняшнего дня граждане России и Китая в этом районе вынуждены были пересекать Амур для взаимных контактов на понтонах — это устаревший и крайне неудобный способ переправы», — заявил эксперт.
По его словам, появление современного моста качественно изменит уровень двусторонних контактов. Как отметил Санакоев, мост несёт серьёзные перспективы.
«После открытия переправы представители бизнеса России и Китая заново пересчитают логистику взаимной торговли и поставок — новые условия создают предпосылки для расширения торговли, развития уже существующих и основания новых проектов», — сказал эксперт.
Он также добавил, что мост расширяет возможности и для туристических обменов.
Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что вскоре состоится торжественное открытие газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ будет поставляться в КНР.