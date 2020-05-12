Возобновление строительной деятельности в Подмосковье отложено до 18 мая

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Возобновление деятельности строительных организаций, а также ряда промышленных предприятий в Московской области отложено до 18 мая.
Возобновление строительной деятельности в Подмосковье отложено до 18 мая
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Возобновление деятельности организаций, выполняющих строительные (ремонтные) работы, допускается с даты направления уведомлений в адрес указанных в настоящем пункте центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, но не ранее 18 мая 2020 года», — говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте правительства региона.

Уточняется, что объекты розничной торговли, реализующие строительные материалы, также смогут возобновить работу не ранее 18 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что продлевает в регионе ограничения по работе экономики до 18 мая.

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