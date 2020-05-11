Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных

Министерство обороны России опубликовало бюллетень со статистикой по коронавирусной инфекции COVID-19 среди военнослужащих.

«В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 11 мая сего года установлено 1689 военнослужащих с положительными результатами тестов», — приводит ТАСС сообщение оборонного ведомства.

10 мая сообщалось, что число инфицированных военнослужащих составляло 1723 человека.

Ранее вирусолог Феликс Ершов в беседе с ФАН рассказал, что мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, чем женщины, из-за генетических отличий и особенностей психологии.