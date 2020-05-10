Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных
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«В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 10 мая установлены 1723 военнослужащих с положительными результатами», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В министерстве добавили, что коронавирус также выявлен у 55 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1132 случая инфицирования, а также 407 случаев среди гражданского персонала.
Ранее вирусолог Феликс Ершов в беседе с ФАН рассказал, что мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, чем женщины, из-за генетических отличий и особенностей психологии.