В Московском профсоюзе полиции прокомментировали ситуацию с нарушителями режима самоизоляции

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин прокомментировал ситуацию с нарушителями режима самоизоляции.

В беседе с НСН он выразил мнение, что во многих случаях разумнее ограничиться беседой и не штрафовать.

«Во-первых, у полиции никто не отбирал право на профилактические беседы. В законе «О полиции» прописано, что сотрудники обязаны профилактировать правонарушения и преступления. В данном случае идёт прямая ссылка на эту норму», — пояснил Пашкин.

Во-вторых, отметил он, если начать штрафовать всех, то люди просто возмутятся.

Ранее психолог, член Международной психоаналитической ассоциации, психоаналитик Ирина Минасян в беседе с газетой «Взгляд» рассказала, как сохранять спокойствие во время режима самоизоляции.