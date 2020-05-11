Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.

«Все регионы должны были сформировать к 11 мая соответствующие планы (по снятию ограничений из-за коронавируса. — RT). Сделать это на основе рекомендаций, подготовленных правительством, Роспотребнадзором совместно с рабочей группой Госсовета. Как мы и договаривались, такие планы должны учитывать реальную ситуацию на местах, обеспечивать строгие требования безопасности, защиты жизни и здоровья людей», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что решающее слово здесь принадлежит врачам и специалистам.

Президент также заявил, что подписал указ, который станет правовой основой для продолжения совместной работы федеральных властей, регионов и муниципалитетов по борьбе с эпидемией COVID-19.