Глава Минздрава Тульской области вылечился от коронавируса

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, заболевший коронавирусной инфекцией в конце апреля, получил второй отрицательный тест, который подтвердил его выздоровление.

«10 мая министр здравоохранения Алексей Эрк получил второй отрицательный результат на коронавирус. Он выздоровел», — сообщила пресс-служба правительства в социальной сети «ВКонтакте».

Там уточнили, что заболевание у главы регионального Минздрава проходило без клинических проявлений, Эрк продолжал работать в дистанционном режиме.

В правительстве Тульской области добавили, что с 12 мая Минздрав во главе с Эрком продолжит работу в штатном режиме.

29 апреля стало известно, что у главы Минздрава Тульской области положительный анализ на коронавирусную инфекцию.