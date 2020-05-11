Глава Минздрава Тульской области вылечился от коронавируса
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«10 мая министр здравоохранения Алексей Эрк получил второй отрицательный результат на коронавирус. Он выздоровел», — сообщила пресс-служба правительства в социальной сети «ВКонтакте».
Там уточнили, что заболевание у главы регионального Минздрава проходило без клинических проявлений, Эрк продолжал работать в дистанционном режиме.
В правительстве Тульской области добавили, что с 12 мая Минздрав во главе с Эрком продолжит работу в штатном режиме.
29 апреля стало известно, что у главы Минздрава Тульской области положительный анализ на коронавирусную инфекцию.