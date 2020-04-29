Глава Минздрава Тульской области заболел коронавирусом

Глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное правительство.

«Сегодня стало известно, что положительный анализ подтверждён у министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка», — говорится в заявлении.

Отмечается, что он «ушёл на самоизоляцию в своём рабочем кабинете».

Ранее сообщалось, что в рамках карантинных мер, введённых из-за коронавируса, в Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска.