Глава Минздрава Тульской области заболел коронавирусом

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Глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Глава Минздрава Тульской области заболел коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное правительство.

«Сегодня стало известно, что положительный анализ подтверждён у министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка», — говорится в заявлении.

Отмечается, что он «ушёл на самоизоляцию в своём рабочем кабинете».

Ранее сообщалось, что в рамках карантинных мер, введённых из-за коронавируса, в Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска.

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