В Тульской области вводят цифровые пропуска

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В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
В Тульской области вводят цифровые пропуска
  • РИА Новости

Там отметили, что губернатор Алексей Дюмин внёс изменения в указ, согласно которым «с 09:00 30 апреля 2020 года вводится особый порядок передвижения по территории» области.

Как отмечается, въехать в регион и выехать из него можно будет только «при наличии цифровых пропусков» в случае, если речь идёт о поездке на работу, по личным и семейным делам, а также если «необходима помощь врача в медучреждении».

В пресс-службе заявили, что пропуск не нужен гражданам, которым необходима экстренная медицинская помощь, детям до 14 лет, если они едут с родителями (законными представителями).

«Все граждане, прибывающие в область из других регионов (как жители, так и гости), обязаны обеспечить самоизоляцию по месту постоянного (временного) пребывания на 14 дней», — говорится в сообщении.

Также подчёркивается, что граждан, въезжающих в область, будут выборочно обследовать на COVID-19.

Ранее в Вологодской области приняли решение ввести пропуска для въезда в регион.

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