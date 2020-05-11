В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 31 мая

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлён до 31 мая. Соответствующее решение принял губернатор Александр Моор.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом в Тюменской области пока ещё высокое», — заявил он.

Деятельность предприятий розничной торговли, кроме тех, что работают сейчас, приостановлена до 18 мая.

Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продлён до 31 мая.

С 14 мая в регионе вводится обязательный масочный режим.

Ранее sova.info сообщало, что ограничительные меры в Самарской области продлены до 18 мая. Жители региона по-прежнему обязаны носить маски.