В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 31 мая
- kremlin.ru
Об этом сообщает «Вслух.ру».
«Количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом в Тюменской области пока ещё высокое», — заявил он.
Деятельность предприятий розничной торговли, кроме тех, что работают сейчас, приостановлена до 18 мая.
Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продлён до 31 мая.
С 14 мая в регионе вводится обязательный масочный режим.
Ранее sova.info сообщало, что ограничительные меры в Самарской области продлены до 18 мая. Жители региона по-прежнему обязаны носить маски.