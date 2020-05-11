Назначен временно исполняющий обязанности главы Ставрополя

Короткая ссылка
Руководитель администрации Промышленного района Ставрополя Дмитрий Семёнов назначен временно исполняющим обязанности главы города, сообщила городская администрация.
Назначен временно исполняющий обязанности главы Ставрополя
  • © Дмитрий Степанов
  • РИА Новости

«Депутаты городской думы Ставрополя на внеочередном заседании своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семёнова», — говорится в пресс-релизе.

Семёнов будет исполнять обязанности главы Ставрополя до проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города 11 июня.

В администрации Ставрополя напомнили, что в соответствии с законодательством о местном самоуправлении кандидатура врио главы города утверждается из числа действующих муниципальных служащих или депутатов городской думы.

30 апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о кончине Джатдоева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить