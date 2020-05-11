Назначен временно исполняющий обязанности главы Ставрополя
- © Дмитрий Степанов
- РИА Новости
«Депутаты городской думы Ставрополя на внеочередном заседании своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семёнова», — говорится в пресс-релизе.
Семёнов будет исполнять обязанности главы Ставрополя до проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города 11 июня.
В администрации Ставрополя напомнили, что в соответствии с законодательством о местном самоуправлении кандидатура врио главы города утверждается из числа действующих муниципальных служащих или депутатов городской думы.
30 апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о кончине Джатдоева.