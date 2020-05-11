Назначен временно исполняющий обязанности главы Ставрополя

Руководитель администрации Промышленного района Ставрополя Дмитрий Семёнов назначен временно исполняющим обязанности главы города, сообщила городская администрация.

«Депутаты городской думы Ставрополя на внеочередном заседании своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семёнова», — говорится в пресс-релизе.

Семёнов будет исполнять обязанности главы Ставрополя до проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города 11 июня.

В администрации Ставрополя напомнили, что в соответствии с законодательством о местном самоуправлении кандидатура врио главы города утверждается из числа действующих муниципальных служащих или депутатов городской думы.

30 апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о кончине Джатдоева.