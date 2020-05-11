Чернышенко: отчётность по статистике коронавируса обновляется ежечасно

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Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 1» отметил, что информация от губернаторов, министерств и ведомств по ситуации с коронавирусной инфекцией собирается в режиме онлайн и обновляется ежечасно.
Чернышенко: отчётность по статистике коронавируса обновляется ежечасно
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Отчётность собирается в системе в режиме онлайн, поэтому нельзя сказать, сколько раз в неделю, то есть она непрерывно обновляется, я бы сказал ежечасно», — цитирует его РИА Новости.

По словам Чернышенко, информация по ситуации с коронавирусом собирается с более 250 источников.

«Источников очень много, их больше 250, и понятно, что и не только губернаторы, но там ещё и более 25 различных министерств и ведомств эту информацию предоставляют по трём основным направлениям», — подчеркнул он.

Вице-премьер также заверил, что в настоящее время сбоев при внесении данных в систему практически не бывает «либо они решаются молниеносно».

2 апреля Минздрав России запустил систему учёта информации по распространению коронавируса.

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