Чернышенко: отчётность по статистике коронавируса обновляется ежечасно
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- РИА Новости
«Отчётность собирается в системе в режиме онлайн, поэтому нельзя сказать, сколько раз в неделю, то есть она непрерывно обновляется, я бы сказал ежечасно», — цитирует его РИА Новости.
По словам Чернышенко, информация по ситуации с коронавирусом собирается с более 250 источников.
«Источников очень много, их больше 250, и понятно, что и не только губернаторы, но там ещё и более 25 различных министерств и ведомств эту информацию предоставляют по трём основным направлениям», — подчеркнул он.
Вице-премьер также заверил, что в настоящее время сбоев при внесении данных в систему практически не бывает «либо они решаются молниеносно».
2 апреля Минздрав России запустил систему учёта информации по распространению коронавируса.