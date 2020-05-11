Названы регионы с наибольшим числом случаев заболевания коронавирусом

В России за сутки наибольшее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве (6169), Подмосковье (1079) и Санкт-Петербурге (307). Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Кроме того, 291 новый случай заболевания зарегистрирован в Нижегородской области, 164 — в Смоленской области, 119 — в Дагестане и 108 — в Свердловской области.

Согласно данным, опубликованным на сайте стопкоронавирус.рф, в Москве за время с начала эпидемии выявлено 115 909 случаев коронавирусной инфекции, в Подмосковье — 21 637, в Петербурге — 7711, в Нижегородской области — 4733, в Дагестане — 2722, в Мурманской области — 2416, в Краснодарском крае — 2027.

Ещё в 27 регионах страны зарегистрировано более 1 тыс. инфицированных коронавирусом.

Общее число подтверждённых случаев заболевания COVD-19 в России достигло 221 344.

За сутки в стране от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 94 человека.