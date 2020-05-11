Авиакомпании усилят проверку пассажиров вывозных рейсов

Короткая ссылка
Авиакомпании при посадке пассажира на вывозной рейс будут тщательно проверять адрес его фактического проживания.

Об этом сообщило Минкомсвязи в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ».

«Перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпания будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в регионе», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что пассажир должен иметь с собой оригинал документа или фотографию прописки, договора аренды, медицинского полиса или справки с работы.

В апреле сообщалось, что правительство России выделит дополнительные средства на поддержку россиян, оставшихся за рубежом из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить