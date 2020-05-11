Авиакомпании усилят проверку пассажиров вывозных рейсов

Авиакомпании при посадке пассажира на вывозной рейс будут тщательно проверять адрес его фактического проживания.

Об этом сообщило Минкомсвязи в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ».

«Перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпания будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в регионе», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что пассажир должен иметь с собой оригинал документа или фотографию прописки, договора аренды, медицинского полиса или справки с работы.

В апреле сообщалось, что правительство России выделит дополнительные средства на поддержку россиян, оставшихся за рубежом из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.