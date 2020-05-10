Спасатели эвакуировали более 40 человек из зон подтопления в Коми

В МЧС заявили, что спасатели эвакуировали 42 человека, которые оказались в зонах подтопления в Коми.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

«По состоянию на 10 мая в Республике Коми подтоплено 100 придворовых территорий, из них 31 дом, в котором проживают 54 человека, в том числе десять детей. Всего отселены 42 человека, в том числе 11 детей, из них в двух пунктах временного размещения находятся 19 человек, в том числе четверо детей, у родственников 23 человека, в том числе семеро детей», — указывается в заявлении.

Вместе с этим в МЧС добавили, что в Усть-Куломском и Ухтинском муниципальных образованиях размыло два участка грунтовых дорог, что привело к нарушению автомобильного сообщения с селом Дзель, деревней Габово и поселком Тобысь.

Ранее сообщалось, что более 100 жителей Республики Коми оказались в зоне подтопления из-за таяния снега в регионе.