Спасатели эвакуировали более 40 человек из зон подтопления в Коми

Короткая ссылка
В МЧС заявили, что спасатели эвакуировали 42 человека, которые оказались в зонах подтопления в Коми.
Спасатели эвакуировали более 40 человек из зон подтопления в Коми
  • © Сергей Паршуков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

«По состоянию на 10 мая в Республике Коми подтоплено 100 придворовых территорий, из них 31 дом, в котором проживают 54 человека, в том числе десять детей. Всего отселены 42 человека, в том числе 11 детей, из них в двух пунктах временного размещения находятся 19 человек, в том числе четверо детей, у родственников 23 человека, в том числе семеро детей», — указывается в заявлении.

Вместе с этим в МЧС добавили, что в Усть-Куломском и Ухтинском муниципальных образованиях размыло два участка грунтовых дорог, что привело к нарушению автомобильного сообщения с селом Дзель, деревней Габово и поселком Тобысь.

Ранее сообщалось, что более 100 жителей Республики Коми оказались в зоне подтопления из-за таяния снега в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить