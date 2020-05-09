Около 100 жителей Коми оказались в зоне подтопления из-за таяния снега

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Более 100 жителей Республики Коми оказались в зоне подтопления из-за таяния снега в регионе.
Около 100 жителей Коми оказались в зоне подтопления из-за таяния снега
  • РИА Новости

«В результате обильного снеготаяния в Республике Коми оказались подтоплены… населённый пункт Летка в Прилузском районе, а также территория города Ухта», — цитирует РИА Новости республиканское управление МЧС России.

Отмечается, что в посёлке Летка эвакуирован 21 человек, включая семерых детей.

«Жизнеобеспечение в вышеуказанных населённых пунктах не нарушено», — указано в тексте.

27 апреля сообщалось, что в России 37 населённых пунктов остаются отрезанными паводками.

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