В Россию из Италии вылетел ещё один борт с российскими военными

Очередной самолёт с российскими военными специалистами и спецтехникой вылетел из Вероны в Россию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

© Министерство обороны РФ

«С аэродрома Виллафранка (Верона) в Российскую Федерацию вылетел шестой самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России», — заявили в оборонном ведомстве. Отряд выполнял задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавируса в Италии. Вечером 9 мая другой самолёт Ил-76 Минобороны прилетел из Италии на аэродром Чкаловский в Подмосковье.