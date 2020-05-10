В Россию из Италии вылетел ещё один борт с российскими военными
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«С аэродрома Виллафранка (Верона) в Российскую Федерацию вылетел шестой самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России», — заявили в оборонном ведомстве.
Отряд выполнял задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавируса в Италии.
Вечером 9 мая другой самолёт Ил-76 Минобороны прилетел из Италии на аэродром Чкаловский в Подмосковье.