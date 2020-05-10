Путин рассказал, какая картина о войне пробрала его до слёз

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин рассказал, что его пробрала до слёз картина о Великой Отечественной войне под названием «Рабовладельцы» советского художника Тараса Гапоненко. Об этом российский лидер рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
Путин рассказал, какая картина о войне пробрала его до слёз
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Президент поделился, что на него произвела большое впечатление картина, на которой изображён нацистский солдат, убирающий в кобуру пистолет после убийства женщины.

«На её теле лежит маленький ребёнок, младенец фактически. Пробирает прямо до слёз», — приводит РИА Новости слова Путина.

Как отмечает агентство, президент имел в виду картину «Рабовладельцы», написанную в 1942 году, которую он увидел во время посещения выставки о Великой Отечественной войне в ЦВЗ «Манеж» в ноябре 2019 года.

Ранее глава государства отметил, что историческая память о победе в Великой Отечественной войне останется у народа России навсегда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить