Путин рассказал, какая картина о войне пробрала его до слёз

Президент России Владимир Путин рассказал, что его пробрала до слёз картина о Великой Отечественной войне под названием «Рабовладельцы» советского художника Тараса Гапоненко. Об этом российский лидер рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Президент поделился, что на него произвела большое впечатление картина, на которой изображён нацистский солдат, убирающий в кобуру пистолет после убийства женщины.

«На её теле лежит маленький ребёнок, младенец фактически. Пробирает прямо до слёз», — приводит РИА Новости слова Путина.

Как отмечает агентство, президент имел в виду картину «Рабовладельцы», написанную в 1942 году, которую он увидел во время посещения выставки о Великой Отечественной войне в ЦВЗ «Манеж» в ноябре 2019 года.

Ранее глава государства отметил, что историческая память о победе в Великой Отечественной войне останется у народа России навсегда.