Путин рассказал, какая картина о войне пробрала его до слёз
- © Алексей Дружинин
- РИА Новости
Президент поделился, что на него произвела большое впечатление картина, на которой изображён нацистский солдат, убирающий в кобуру пистолет после убийства женщины.
«На её теле лежит маленький ребёнок, младенец фактически. Пробирает прямо до слёз», — приводит РИА Новости слова Путина.
Как отмечает агентство, президент имел в виду картину «Рабовладельцы», написанную в 1942 году, которую он увидел во время посещения выставки о Великой Отечественной войне в ЦВЗ «Манеж» в ноябре 2019 года.
Ранее глава государства отметил, что историческая память о победе в Великой Отечественной войне останется у народа России навсегда.