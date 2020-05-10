Путин назвал цель финансировавших терроризм на Северном Кавказе

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что у тех, кто 20 лет назад из-за рубежа финансировал терроризм и сепаратизм на Северном Кавказе, были все шансы на то, чтобы реализовать гнусный план по развалу страны изнутри.

Интервью с Путиным, приуроченное к 20-летию разгрома террористов на Северном Кавказе, было записано в сентябре 2019 года в дагестанском селе Ботлих, но показано впервые.

Он ответил на вопрос, какую целью преследовала поддержка терроризма и сепаратизма в России из-за рубежа.

«Разделяй, а потом властвуй. Это значит, что те, кто хотят нас разделить, хотят над нами властвовать... Тогда у них были все шансы на то, чтобы реализовать этот гнусный план, прямо так скажем», — цитирует слова президента РИА Новости.

Также он заявил, что задачей номер один в тот период было удержать целостность российского государства.

Президент добавил, что «если бы мы не смогли удержать страну, нас ждало бы очень печальное будущее, страдали бы от этого люди».

12 сентября 2019 года Путин встретился в Дагестане с участниками народного ополчения, которые принимали участие в боях в республике в августе-сентябре 1999 года.