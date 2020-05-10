Минздрав рассказал об обеспечении Дагестана препаратами от коронавируса

Министерство здравоохранения России взяло на контроль ситуацию с лекарственным обеспечением заболевших коронавирусом пациентов в Дагестане, в ближайшее время потребность республики в лекарствах будет удовлетворена.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В республику уже начали поступать необходимые лекарственные препараты, используемые для лечения коронавирусной инфекции, в ближайшее время потребность будет удовлетворена», — заявили в ведомстве.

Также в ведомстве обсуждают возможность включения медицинских учреждений региона в клинические исследования перспективных препаратов, которые предварительно показали эффективность в лечении коронавируса.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за время пандемии в Дагестане подтверждено 2653 случая заболевания коронавирусом, в том числе 93 — за последние сутки. За всё время выздоровели 772 человека, умерли 18.

Ранее у главы города Буйнакска в Дагестане обнаружили коронавирус.