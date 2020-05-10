Минздрав рассказал об обеспечении Дагестана препаратами от коронавируса

Короткая ссылка
Министерство здравоохранения России взяло на контроль ситуацию с лекарственным обеспечением заболевших коронавирусом пациентов в Дагестане, в ближайшее время потребность республики в лекарствах будет удовлетворена.
Минздрав рассказал об обеспечении Дагестана препаратами от коронавируса
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В республику уже начали поступать необходимые лекарственные препараты, используемые для лечения коронавирусной инфекции, в ближайшее время потребность будет удовлетворена», — заявили в ведомстве.

Также в ведомстве обсуждают возможность включения медицинских учреждений региона в клинические исследования перспективных препаратов, которые предварительно показали эффективность в лечении коронавируса.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за время пандемии в Дагестане подтверждено 2653 случая заболевания коронавирусом, в том числе 93 — за последние сутки. За всё время выздоровели 772 человека, умерли 18.

Ранее у главы города Буйнакска в Дагестане обнаружили коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить