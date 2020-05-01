У главы города в Дагестане обнаружили коронавирус

Глава города Буйнакск в Дагестане Исламудин Нургудаев заявил, что у него подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом он написал в своём Instagram.

«Несмотря на все предпринятые мною меры по недопущению заражения, первый тест на наличие новой коронавирусной инфекции у меня дал положительный результат», — сообщил он.

По его словам, он вынужден уйти на самоизоляцию и соблюдать предписания врачей.

Нургудаев добавил, что в ходе самоизоляции он будет общаться с коллегами по телефону и видеосвязи и давать поручения.

«В период моего отсутствия временное исполнение обязанностей главы мною возложено на первого заместителя — Исаева Шамиля Магомедкамиловича», — заявил он.

В России за сутки выявили 7933 случая заражения коронавирусом. Днём ранее было подтверждено 7099 новых случаев.

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с ФАН выразил мнение, что есть признаки того, что Россия находится близко к плато по коронавирусу.