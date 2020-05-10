В МВД заявили о сокращении в России числа преступлений в семье
- РИА Новости
«Согласно статистическим данным, роста правонарушений, совершённых в семейно-бытовой сфере, не наблюдается», — приводит ТАСС ответ ведомства на соответствующий запрос.
По данным МВД, в марте было зарегистрировано свыше 13 тыс. таких правонарушений, что на 6,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями.
При этом в апреле в условиях режима самоизоляции число подобных противоправных действий составило почти 7,7 тыс., что на 23,4% меньше прошлогодних показателей за этот период.
В то же время в МВД сообщили, что отказались от идеи ввести административный арест вместо штрафа для лиц, проходящих по статье КоАП России «Побои», в том числе за домашнее насилие.
«Такие изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной», — пояснили в министерстве.
Ранее психолог центра психологической помощи и проекта «Насилию.нет» Надежда Фадеева в беседе с Inforeactor прокомментировала сообщения об увеличении числа случаев домашнего насилия в период самоизоляции.