В МВД заявили о сокращении в России числа преступлений в семье

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В России по итогам I квартала 2020 года зафиксировано сокращение числа преступлений в семье на 13%, при этом такие противоправные действия занимают 1,4% от остальных правонарушений, сообщили в пресс-службе МВД.
В МВД заявили о сокращении в России числа преступлений в семье
  • РИА Новости

«Согласно статистическим данным, роста правонарушений, совершённых в семейно-бытовой сфере, не наблюдается», — приводит ТАСС ответ ведомства на соответствующий запрос.

По данным МВД, в марте было зарегистрировано свыше 13 тыс. таких правонарушений, что на 6,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями.

При этом в апреле в условиях режима самоизоляции число подобных противоправных действий составило почти 7,7 тыс., что на 23,4% меньше прошлогодних показателей за этот период.

В то же время в МВД сообщили, что отказались от идеи ввести административный арест вместо штрафа для лиц, проходящих по статье КоАП России «Побои», в том числе за домашнее насилие. 

«Такие изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной», — пояснили в министерстве.

Ранее психолог центра психологической помощи и проекта «Насилию.нет» Надежда Фадеева в беседе с Inforeactor прокомментировала сообщения об увеличении числа случаев домашнего насилия в период самоизоляции.

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