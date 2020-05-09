В Главконтроле Москвы рассказали о соблюдении режима самоизоляции

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Начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков заявил, что москвичи в целом хорошо соблюдают режим самоизоляции 9 мая, на улицах города мало людей, а обстановка спокойная.
В Главконтроле Москвы рассказали о соблюдении режима самоизоляции
  • АГН «Москва»

«На улицах города в целом спокойно. Москвичи соблюдают режим самоизоляции, что подтверждается также данными «Яндекса»: индекс самоизоляции составляет 3,6, что значительно выше вчерашнего показателя. День Победы сегодня в Москве празднуют в кругу семьи, и это лучший подарок для наших ветеранов», — приводит ТАСС слова Данчикова.

Отмечается, что патрулирование правоохранительными органами было усилено на майских праздниках.

Накануне сообщалось, что в Москве не обжаловали ни один из 35 тыс. штрафов за нарушение изоляции людьми, переносящими заболевание коронавирусом в лёгкой форме и больных ОРВИ.

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